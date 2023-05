Pekka Erelti erakogu: Rootsi kõrgetest peadest on käinud Eestis ka tänase kuninga lennuõnnetuses hukkunud isa

Kaugemas ajaloos on Eestis käinud mitmed Rootsi valitsejad, neist tuntumad kuningad Gustav II Adolf ja Karl XII. Viimased viibisid Maarjamaal korduvalt. Eesti Vabariigi ajal on teinud riigivisiidi Eestisse kaks kuningat: Gustaf V juunis 1929 ning Carl XVI Gustaf koos kuninganna Silviaga aprillis 1992 ja mais 2023. Külaskäigud on olnud vastastikused – Rootsis on käinud riigivisiidil mitmed Eesti riigijuhid.