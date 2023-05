Mart Lätte: Vene väed sõdivad Ukrainas nagu keskaegsed soldatid

Paljud eksperdid ja vaatlejad on analüüsinud Vene vägede tegutsemist sõjas. Hulgas hinnangutes võrreldakse Vene sõjaväe taktikat I ja II maailmasõja vältel valitsenud sõjapidamisviisidega. Kahtlemata on võrdlus pädev. Samas on Putini hordide tegutsemist vaadates võimalik tõmmata ka paralleele sõjapidamisega keskajal.