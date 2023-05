Köögimasinate hullus. Ühel Tallinna naisel on köögis 16 masinat. „Meeldib süüa teha, pole midagi parata!“

Lisaks 16 masinale on Kristelil kodus neli panni, seitse potti ja veel üsna mitu hautamisnõud. Tal on kavas osta ka jogurtimasin – niisama katsetamiseks ja eri maitsete miksimiseks. „Teen ise leiba ja tahan ise ka jogurtit teha,“ ütleb ta veendunult. „Seda enam, et maakodu on Lõuna-Eestis ja saan lisada sinna igasuguseid marju, mida sealkandis on oi kui palju! Samal põhjusel ostsin muide toidukuivati, mis ootab puravikke, kukeseeni ja õunu.“