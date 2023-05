Smuuli osalusel Jõepere talust küüditatute traagiline lugu. „Autojuht ütles: vii vokk tuppa tagasi, sa lähed Siberisse“

Katrin Taniste (27) on Kose gümnaasiumi noor ajalooõpetaja. Tema juured on Kõue vallas Ardu lähedal Jõepere talus, kus Juhan Smuul ja Debora Vaarandi 25. märtsil 1949 küüditamas käisid. Katrin tunneb uhkust oma päritolu üle, et ta on õpetajate suguvõsast. „Õpetaja amet on parim amet maailmas. Me suguvõsas enamus naisi ongi õpetajad. Ma arvan, see on meil veres,“ ütleb ta. Ajalugu on ühtlasi ka Katrini kirg. Ta on uurinud oma suguvõsa lugu, sealhulgas Jõepere talu traagilist hävingut.