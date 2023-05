Perearst Le Vallikivi: kaalu langetada aitav diabeediravim on sama revolutsiooniline nagu Viagra

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi ütleb, et Ozempicu turuletulek on sama revolutsiooniline nagu uue põlvkonna antidepressantide, bioloogiliste vähiravimite või Viagra saabumine.

Doktor Vallikivi kinnitab, et ta on kirjutanud Ozempicut välja näiteks patsiendile, kelle kehamassiindeks on 52 (selline kehamassiindeks tähendab näiteks 180sentimeetrise pikkuse juures 170kilost kehakaalu).