Just selles Berliini hoones kirjutas Kolmas Reich ööl vastu 9. maid 1945 alla tingimusteta alistumisele. 2013. aastal avati samas majas asuvas muuseumis Saksamaa alistumisele pühendatud uus väljapanek. Avati küll demokraatlikul Saksamaal, kuid see on täis Nõukogude propagandat.