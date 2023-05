Eesti ettevõte lubab digiraha süsteemi revolutsiooni

Gault toob näiteks, et kui teil on pangas arveldusarve ja teete ülekande, siis eeldab see vähemalt kahe konto muutmist. „Teie pangaarve, kellegi teise pangaarve ning suhtlus peab käima nende vahel.“ Aga kui te maksate kohvikus 10eurose rahatähega, siis muutub ainult ühe pangatähe omanik. See on ka Alphabilli toimimise loogika.

Selleks ehitati platvorm Alphabill, mille peale on lihtne ja mugav arendada uusi plokiahelaid. Piltlikult öeldes on Alphabill nagu hiiglaslik tööstuspark toimivate kommunikatsioonidega, kuhu iga firma või ametiasutus saab mugavalt ja soodsalt oma hooned ehitada.

Ahto Buldas toob võrdluseks, et enamik tänapäevaseid plokiahela lahendusi on nagu omavahel võistlevad kuningriigid, millel on raske üksteisega turvaliselt suhelda. Guardtime tahab selle probleemi kaotada.

„Nii et neil Eesti meestel on väga pikk arvutite ehitamise kogemus,“ tunnustab oma kolleege Guardtime’i juht Mike Gault .

Ahto Buldas ja ja tema kolleeg Märt Saarepera on arvuteid ehitanud juba 1990. aastate lõpust, nende eriala on arvutiinseneeria. Buldas ja Saarepera on omas valdkonnas nii tunnustatud tegijad, et mõlemaid on peetud salapäraseks maailma edukaima krüptovaluuta Bitcoini loojaks Satoshi Nakamotoks . Seda au kumbki mees endale ei võta, aga nad on uhkusega ühed Eesti digiallkirja seaduse loojad.

Sissejuhatuseks tuleb meenutada, et avalikud plokiahelad, nagu Bitcoin, Ethereum ja kõik teised, said alguse keskse kontrollita raha kontseptsioonist. Sellisest rahast, mida ei kontrolli riik.

Kuna kõik plokiahelate loojad mõtlevad välja uusi lahendusi, on mõned lõppenud väga kurva olukorraga krüptomaailmas. „Igaüks räägib järgmisest coin’ist ja see on muutunud isetäituvaks õnnemänguks,“ tõdeb Gault ja nendib, et krüpto pole suutnud pakkuda päris maailmale kasutamisvõimalusi, mis sobiks miljarditele inimestele. „Räägitakse ainult sellest, millise coin’i väärtus täna tõuseb või langeb – ja see on kurb!“ ütleb ta.

„Iga plokiahel vajab oma sisemist raha, see on nagu kütus, mis hoiab süsteemi toimimas,“ selgitab Buldas. „Sõna „raha“ kasutamine on muidugi ebakorrektne, sest päris raha loomine oleks ebaseaduslik.“

Gault arvab, et kui see muudatus õnnestub, hakkab kogu maailm mõtlema, kuidas ehitada toimivaid plokiahelaid. „Praegused üritavad leida tarku matemaatilisi lahendusi olemasolevate kontopõhiste või Bitcoini tüüpi plokiahelate sidumiseks. Meie arvame, et ühtegi sellist lahendust pole vaja,“ väidab ta. „Kui te muudate paradigmat ja hakkate kasutama rahatähe (bill) mudelit, muutub kõik lihtsaks!“

Alphabill on avatud protokoll, mida iga organisatsioon ja inimene saab kasutada, kuna see on detsentraliseeritud. „Alphabilliga võitleme maailma edukaima plokiahela platvormi Ethereumiga,“ ütleb Gault.

Kõlab suurustamisena, aga Euroopa Keskpanga konkurssi nimetavad Alphabilli juhid ebaoluliseks. Selles mõttes, et Alphabill on uusi lahendusi ehitavate arendajate kogukond ning Euroopa Keskpank oleks ainult üks Eestis loodud protokolli võimalikke kasutajaid.

„Madame Lagarde peab oktoobris otsustama, kas Euroopa Keskpank jätkab digieuro arendamisega. Meie koos Eesti Pangaga püsime veel konkurentsis,“ naerab Gault. „Eesti hea maine on meile Euroopa Keskpangas tohutult kasulik. Kui mingi tehnoloogia tuleb Eestist, siis on see väärt tõsiselt võtmist, see pole mingi mikihiir!“

Euroopa Keskpanga ülesannet lahendades tõestas Guardtime, et plokiahelat on võimalik digieuro käibelevõtmiseks kasutada. Kui eelmise põlvkonna tehnoloogiad, nagu Bitcoin, suudavad sekundis läbi lasta 7 tehingut, siis Alphabill suudab praegu teha üle 25 000 tehingu sekundis.

„Euroopa Keskpank ütles algul, et nad ei saa digieuro jaoks üldse plokiahelat kasutada, sest kui tavaline inimene läheb poodi jäätist ostma, siis kulub tal selle eest Bitcoiniga maksmiseks pool tundi,“ meenutab Gault. „Nii palju kulub veendumaks, et makse on turvaline. Kaubanduses ei oota keegi nii kaua!“

Kui praegu umbusaldavad paljud inimesed digilahendusi, sest ei ole selge, mis arvuti sees toimub, näiteks e-valimistel, siis plokiahela kasutamine lahendab Buldase arvates ka selle mure. „Organisatsioonid muutuvad palju usaldusväärsemaks, kuna plokiahel on läbipaistev ning enam ei saa kahtlustada, et kusagil tagatoas toimub andmetega midagi räpast,“ selgitab ta.

Selline krüptotõend aitab inimestel kindlaks teha omaniku mis tahes andmetel, mida on parasjagu vaja vahetada. Viimasel ajal räägitakse palju tehisarust ehk AI-st. Tehisaru tõttu muutub üha olulisemaks, kas suudame kindlaks teha andmete ehtsust. Eestis on seda vahet lihtne teha – digitaalse allkirjaga saab tõestada, kes tegi näiteks mingi video. Aga ükski teine riik maailmas pole Gaulti sõnul veel välja mõelnud, kuidas digiallkirja kasutada.

Eestis kasutatakse riiklikult digiallkirja juba eelmise sajandi lõpust, nii ulatuslikult pole see kusagil mujal maailmas õnnestunud. „Me peame küsima, miks. Digiallkiri on oma olemuselt token ehk krüptotõend, mis ütleb meile, et need andmed on just sellel hetkel loonud näiteks Ahto,“ selgitab Gault „Meie arvates peab plokiahela roll olema avalike krüptotõendite infrastruktuur, mitte avalike võtmete infrastruktuur. Iga asi maailmas peab omama oma token’it – alates meilist kuni tuumareaktori ja digitaalse euroni.“

Ent Gaulti arvates on riskikapital krüptomaailmas kahe teraga mõõk. Tavaliselt ostab riskikapital end ettevõttesse sisse odavalt ning müüb edu korral ettevõtte aktsiad kallimalt edasi.

„Ma ei usu, et selline mudel on parim plokiahelate rahastamiseks!“ ütleb Gault, kelle sõnul toimivad staarinvestorid teiste investorite jaoks usalduse loojatena. On neid, kes arvavad, et kui näiteks Ben Horowitz mingisse firmasse investeerib, siis see peab tõesti hea olema. Aga Gaulti arvates ei ole see tingimata nii. „Minu meelest peab iga projekt olema võimeline ise oma väärtust tõestama.“

Iga eduka krüptoprojekti parim levitaja on olnud suust suhu reklaam. „Kui krüptoprojektil on oma turunduseelarve, siis on see juba iseenesest punane ohulipp,“ väidab Gault.

Kui viimastel aastatel ehtisid krüptofirmade logod vormel-1 autosid ning neid kandsid USA suurimad spordisaalid, siis Alphabilli nime ei leia neilt kunagi.

Paljud neist logodest kadusid sealt viimase aasta vältel, kuna mitu suurt krüptofirmat läks pankrotti, hävitades miljardeid eurosid investorite raha ning usaldust kogu krüptomaailma vastu. See on loonud Alphabilli jaoks väga umbuskliku keskkonna.

„Kui inimesed mõtlevad Alphabillist kui investeeringust, siis kukub see läbi. Plokiahelad ei tähenda üldse investeeringuid ja loodetavasti kasvavaid kasumeid,“ selgitab Gault. Tema arvates on plokiahel hoopis selle kasutamisväärtus – see, kas see lahendab inimese probleeme ja töötab või mitte. Aga plokiahelate hea maine läks kaduma, kuna inimesed hakkasid täiesti valesti mõtlema sellest, milline tuleb token’i väärtus.

Alphabilli eesmärk ei ole minna imepisikese krüptokogukonna juurde, vaid pakkuda uut töövahendit arvutiteaduse kogukonnale.

Gaulti sõnul ei saa ta kliendikohtumisel kasutada sõna „plokiahel“, sest siis on ta kohe kaotanud. Plokiahel on tehnoloogia ning tehnoloogia koht on sügaval põranda all, kus seda üldse näha ei ole.