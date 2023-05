Tehisintellekti võimuvõitlus inimesega. Maailm on mõne kuuga „Lapsmasinale“ järele jõudnud

Esimesed agaramad fännid said Rain Rannu kolmandat täispikka mängufilmi „Lapsmasin“ näha juba mullu novembris PÖFFil. Aga miks on see fakt märgiline? Arvestades, et linateose fookuses on tehisintellekt ja selle omamoodi võimuvõitlus inimesega, siis vähemalt seda konteksti arvestades on maailm vahepealse poole aastaga drastiliselt muutunud.