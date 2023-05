Londoni lavadelt Tallinna underground´i kolinud muusik: „Paljassaare on justkui teine planeet“

Nüüdseks elab Dave Tallinnas püsivalt juba kolmandat aastat. Lisaks Londoni kuulsale netijaamale NTS Radio on tal oma saade nimega „The Lunacy Of Flowers“ Tallinna online-raadios IDA, ta on üks plaadipoe Biit M e muusikabosse ning mais ilmutas David kauamängiva „How Could You Let Me Grow To Then Just Let Me Die?“. Aeg on küps Davidilt aru pärida, miks Tallinn, mitte London, ja kuidas tema kuuõied siin kasvama hakkasid.