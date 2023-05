Uus vaidlus pooleli. Heldna kaotas riigisaladuse loa ja võib nüüd kaotada ka eripensioni

Heldna tunnistab, et tal on alati olnud soov politsei ridadesse naasta ning ta on nõus erinevate ametikohtadega. Valmisolek politseitöösse panustada on tal enda sõnul endiselt olemas. Ka tollijuhina käis ta regulaarselt abipolitseinikuna patrullis. „Minu motivatsioonis ega panustamises ei ole kunagi olnud alust kahelda,“ selgitab Heldna. Üldjoontes ta PPAd mõistab – kui riigisaladuse luba on võetud, siis ei saa inimesele sama positsiooni pakkuda.