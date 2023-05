Netflixi videomäng jätab mulje, nagu piiluksid salaja võõrasse ellu ja saladustesse, mida ei tohiks vaadata

Esmalt olgu öeldud, et „Immortality“ pole telesari, vaid videomäng. Nimelt käivitas Netlix 2021. aasta novembris oma mänguteenuse, mis on äpis kõigile voogedastuse tellijatele lisatasuta kättesaadav, aga ainult Androidi ja iOSi operatsioonisüsteemidega seadmetes ehk siis telefonides ja tahvelarvutites. Valikus on paras pihutäis mänge, millest osa seotud Netflixi enda sarjadega („Stranger Things“, „Narcos“), osa tavaline telefoni-tilulilu, aga ka mõned väikeste arendajate toodetud väga omanäolised indie-mängud. Viimaste seast leiab sürreaalseid seiklusmänge, nagu südamlik ja nukker „Oxenfree“ või näiteks minimalistlikult davidlynchilik „Kentucky Route Zero“, mida edukaima Eesti päritolu mängu „Disco Elysium“ tegijad ühe oma eeskujuna on nimetanud.