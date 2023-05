Roheline pöörduks? Tulusat roheäri alustasid esimeste seas sama valdkonna riigiteenistujad

Millega tegeleb ettevõte KWOTA? See paistab tegelikult juba nimest, mis viitab Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemile ehk maakeeli saastekvootidele. Ja kõik, mis puudutab saastekvoote, tähendab väga suuri summasid riikidele ja ettevõtetele. KWOTA on üks, mille vedajad loodavad, et on leidnud kvoodisüsteemis teenimisvõimaluse.