KAADRI TAGA | „Lapsmasina“ idee sündis kaheksa aastat tagasi, toonased ennustused AI-st on nüüdseks reaalsus

„Muidugi täpselt sellisel kujul, nagu punker siin stseenis on, seda päriselt ei eksisteeri,“ ütleb Rannu. Selgub, et episood on üles filmitud neljas eri kohas üle Eesti. „Kõigepealt algab stseen Mukri rabas, mis asub Eesti keskosas. Punkri välimus on filmitud Saaremaal - Ninase punker, seal on kaks-kolm sellist sarnast moodustist,“ lausub režissöör.

„Aga need on seestpoolt praegu üle ujutatud ehk sisemus enam ei funktsioneeri,“ selgitab Rannu, miks punkri sees toimuv on üles filmitud hoopis Tallinnas, Patarei vanglas. „Me olime võib-olla viimane filmigrupp, kes jäädvustas seda keskkonda, mis oli Patareis enne selle renoveerimist. Kujundasime selle ümber, valgustasime ära ja tegime sinna maa-aluse punkri keskkonna.“

Punkri põhiruum on filmitud aga stuudios. „See oli nii mahukas, et Patareisse ei mahtunud,“ selgitab režissöör. Ta lisab, et põhiruum, kus superarvuti toimetab, ehitati Noblessnerisse Proto avastuskeskusesse. „Meil Eestis veel päris nii suurt filmistuudiot ei ole ja siis tuleb kasutada teisi suuri ruume, et saavutada sama tulemus.“

Rannu räägib, et filmiidee hakkas tal peas kerima juba kaheksa aastat tagasi, lugedes AI-teemalist kirjandust. Toonased teadlaste kirjeldused tehisintellekti tulevikust on tänaseks saanud suuresti reaalsuseks.

Rain Rannu muljeid „Lapsmasin“ stseenist saab täispikkuses vaadata videost.