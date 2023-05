Lühhike öppetus, mis jama riigikogus toimub, miks ja millega see kõik lõpeb

Haruldasel kombel on sel korral uudiskirjas ainult üks teema. Aga see on ka sellevõrra oluline. Lammuta teie jaoks lahti hetkel riigikogus toimuva. Kui opositsioon - eriti EKRE - praalib, et sellist asja pole Eesti poliitikas varem nähtud, mida nemad praegu teevad, siis on neil õigus. Ei olegi. Iseküsimus on, kas see on Eestile hea. Ning kõige põhilisem küsimus muidugi: kes on süüdi, et Eesti poliitika on praegu jõudnud kinnijooksmise äärele.