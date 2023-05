Diplomaatiline skandaal! Eesti konsulile Berliinis sai saatuslikuks altkäemaksuafäär

Kuid Rund oli Saksamaalt saadud andmete kohaselt segatud veel ka „hiiglakorruptsiooni afääri“. Nimelt leiti Rundi „äriraamatust 150.000 Rmk. summa, mis pidi olema makstud kellegi välismaalase arvele ühte Pariisi panka, ilma et sellest oleks teatatud Saksa riigipangale. Hiljem selgus aga, et sissekanne raamatus oli võltsitud ja see hiiglasumma tegelikult läinud altkäemaksuks“.