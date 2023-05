Sveta Grigorjeva uuslavastus: kehalisuse uinutav katedraal

Publikut kutsutakse valge vaibaga kaetud lavaruumi istuma, lamama ja olesklema. Seega jalanõud on Sveta Grigorjeva uuslavastuses „Tantsud, mille saatel uinuda, unistada, puhata ja vastupanu osutada“ ilmselgelt liiast. Palve jalavarjud saali ukse taha jätta mõjub intiimse küllakutsena ning häälestab juba ette alandlikkusele. Sokkis publik leiab endale koha põrandal, pikkade pehmete vaipade keskel nagu sõbra kodu põrandal. Kui on teada, et õhtu kujuneb pikaks ning sisaldab vestlust, mis hõlmab endas piinlikkust, armastust, retoorilisi küsimusi ning filosoofilisi mõtteterasid, on ju alati parem püsida maapinna lähedal.