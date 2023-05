ARVUSTUS | Hvnta esikalbum on sulle, kui sulle meeldib valju mootorrattaga linnas ringe teha

Esmamulje ei ole ju kõik. Mõnikord tutvud kuskil peol mingi Tegelasega, kes on sõbra sõber ja kohe diivanile istudes lööb mingi eriti maitsetu nalja lauda. Hakkab imelik ja piinlik, aga tegelikult on tal hea huumorimeel, vahest ka mõtles seda nalja irooniliselt ning veel pole piisavalt head sõbrad, et seda mõista. Esmane onu Heino hõng oli ekslik ja üldse ei peaks raamatut kaane järgi hindama.