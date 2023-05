Tekstirobotid raputavad haridust: mis pole tudengitele keelatud, on neile lubatud?

Robot ei suuda loetelu koostada

Krista Lepik, Tartu Ülikooli kommunikatsiooni- ja infoteaduste õppejõud

Tegin just väikese katse: on üks väga hea erialane e-raamat, mis on avatud juurdepääsuga ja kõigile tasuta kätte saada. Ütlesin OpenAI InstructGPT tekstirobotile, et kirjutagu sellel ja sellel veebiaadressil oleva raamatu kohta kümne ause pikkune kokkuvõte. Tekstirobot tegi selle kokkuvõtte tõesti loetud sekunditega valmis.

Üldpilt on hea (tõenäoliselt tehisintellekt võtab midagi tolle e-raamatu metaandmetest või sagedamini esinevatest sõnadest ja argumentatsioonidest), aga sinna üldpilti tulevad pisikesed pudrutamised, mis asja kahtlaseks ajavad. Näiteks: „It examines major issues such as the rise of digital media, the prevalence of fake news, the development of sophisticated algorithms, and the rise of digital literacy initiatives in the public sphere.“ – viimane „suuremat sorti probleem“, mis siin loetelus on, ei ole tegelikult ju probleem, eks ole. Vaadake, loetelu koostamine on väga konkreetset läbimõtlemist eeldav tegevus: kui tahta head loetelu koostada, siis peab olema selle kohta teadmine, et mis ja miks loetellu sobib.

Tehisintellekt ei anna mulle siin vajalikku läbipaistvust. Või siis: „They argue that the digitalization of media and information literacy can no longer be ignored and must be taken seriously if we are to successfully navigate the digital landscape.“ – erialainimesena ma küsiks kohe, mis asi on „digitalization of media and information literacy“? Me ei räägi nii, sa ei saa mingit pädevust digitaliseerida. Ja kui esitada selline suur väide nagu tekstirobot siin teeb, siis sellele peaks raamatus vihjeid leiduma – aga (meedia- ja infopädevuse) digitaliseerimisest pole selles raamatus midagi juttu. Üldjoontes see kümne lause pikkune kokkuvõte ei ole paha, aga mind teevad esmajärjekorras murelikuks need kohad, kus tekstirobot tuleb mingi pudrutusega välja – ma tahaks siis teksti kontrollida, aga ei saa, sest seda konkreetset tekstikohta (et võttis nt leheküljelt 54) lihtsalt ei ole.

Tudeng võib seda kümnelauselist kokkuvõtet aga vaadata, mõelda, et käib küll (seal on palju põhjusi, miks „käib küll“), ja esitabki need mõtted. Kui õppejõud on ajahädas ja loeb pealiskaudselt, siis võibki selline töö läbi minna – ja kui see läheb alguses mingil väikese kodutöö tasandil, siis suurema rühmatöö tasandil, lõpuks lõputöö tasandil läbi – see on väga ohtlik…

Teine variant: lasin sama promptiga kokkuvõtte koostada OpenAI ChatGPT-l.

Jällegi väga ilus kokkuvõte, kuid minu jaoks liiga kirjeldav. Ma ei taha teada saada, millest raamatus on juttu (seda saab sisukorda lugedes teha), vaid ma tahan, et ChatGPT ütleks mulle kõige olulisemad mõtted raamatuga seoses. Küsingi niipidi: „mis on selle raamatu kümme kõige olulisemat ideed?“ Saan kümme head mõtet, kuid need on küllaltki üldised. Milles siin probleem on (selle üle arutasime just hiljuti tudengitega): selleks, et mingist materjalist saadud relevantsust hinnata, on erinevaid viise, kusjuures me ei tohi mitte mingi hinna eest muu hulgas alahinnata subjektiivset relevantsust ja olukorraga seotud relevantsust.

Kui väga hea promptiga saaks selle olukorraga seotud relevantsuse isegi kätte, siis see, kuidas ma subjektiivselt hindan, kas info on relevantne ja kas ta mulle sobib – selles osas tekstirobot mind aidata ei saa. Need olulisemad punktid, mille ma siit raamatust just lugedes välja enda jaoks noppisin, on palju konkreetsemad ja nendega kaasneb terve hulk teadmisi, mille lugemise käigus omandasin – ehk siis see info, mille ise välja noppisin, on oluliselt rikkalikum ja see on seotud nüüd juba mu teadmistega.

Või siis oleks mingit ajukiipi või värki vaja, mis seoks tekstiroboti meie olemasolevate teadmistega ja lingiks siis raamatust võetud mõtted nendega – aga kas me päriselt ikka tahaks seda?

Mõistan, et seesinane arutelu (just relevantsuse käsitlustest) võib tunduda natuke teoreetiline ja keeruline, kui igapäevaselt sama ala uurimisega ei tegele, aga eks see ongi minu kui infoteadlase asi taolistele asjadele tähelepanu pöörata.