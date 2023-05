Kus on Eesti ajaloos naised? Suvalises ajalooraamatus vaatavad vastu ainult mehed

Vabamu näituse „Välja ahju tagant!“ alguspunkt on Kreenholmi streik aastal 1872, millest mullu möödus 150 aastat. Eelmisel aastal tuli Vikerkaares välja ka Piret Karro uurimistöö, millel näitus põhineb. „Revolutsionäär Aleksandra Kollontai, keda paljud armastavad ja vihkavad, marksistlik ärkamine toimus just Narvas. Naisliikumise ajaloos on ta vaatamata kõigele oluline tegelane,“ ütleb näituse kuraator Piret Karro.