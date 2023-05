POLIITIKARADAR | Seeder kogus esimeheks kandideerimiseks allkirju, kuid loobus äkitsi. Suur punnseisu draamaparaad

Riigikogu on ajutiselt punnseisust üle pääsenud. Aga kogu see asi pole veel kaugeltki lõppenud. Hetkel opositsioon enam istungite rakendamist ei takista, sest poleks ka suurt mõtet: koalitsioon sõidab neist lihtsalt üle. Küll aga on ülesõitmise asjus pöördutud riigikohtusse. Vähemalt on valitsuse eelnõud nüüd menetluses ning on näha, kas debati järele janunenud opositsioonil on midagi ka alternatiiviks pakkuda. Samuti, kas hirmsasti debatti ihanud koalitsioon päriselt tahab opositsiooni kuulata.