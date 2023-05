PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Hendrik Johannes Terras sai napsusena vanalinnas peksa: see oli elu suurim õppetund

Nüüd on Terrasel siiski plaan Toompea oma teiseks koduks muuta. Juba mõnda aega on ta saanud olla riigikogu saadiku rollis ja tutvunud uute kolleegidega. „Väljaspool riigikogu suurt saali on saadikud lugupidavamad, seal ei ole vaja rahvale esineda,“ ütleb ta.