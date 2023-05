Noored võtavad pigem kassi ja koera, kui saavad lapse

„Ma kasvasin üles paljulapselises peres. Mul sai lastest küllalt.“ Nii räägib Maria* (26). Tal on aga veel põhjuseid, miks ta lapsi ei taha. Tema elukaaslane ei soovi samuti lapsi. Põhjusel, et ta tahab elada finantsvabaduses, aga lapsed takistaksid seda teekonda. „Ma ise saan kätte 2100 eurot ja saan vaevu enda kulutused kaetud,“ räägib Maria. „Korter, auto, koer, psühhiaatri visiidid. Kujutan ette, et lapse kasvatamiseks peaks mul olema kahekordne summa.“