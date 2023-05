Naised kardavad lapsi teha: kõrval on ähvardav Venemaa ja keegi ei tea, mis juhtub kliimakriisis

Gretele* (25) teevad emaks saamise juures muret väga mitu asja. Üks neist on see, mis maailmas toimub. „Magevee varud vähenevad, kõrbestunud alad suurenevad – see on nii jube, et ei julge siia ilma kedagi väikest ja abitut tuua. Jah, lapsi on alati ka katastroofide keskel saadud, aga kui meie naaberriik on pidev ohuallikas, siis mul ei ole mingit soovi olla ühel hetkel olukorras, kus mul on käe otsas 4aastane laps, kellega pean siit põgenema.“