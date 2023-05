„Seletage mulle palun keegi ära, et kui ma ise olen väga ambitsioonikas ja töökas, siis miks ma peaksin võtma endale vaese mehe? Siis oleks nagu ühiskondlikult aksepteeritav? Kui ma olen naisena parim versioon endast, siis mul on õigus valida enda kõrvale inimene, kellega on ühised väärtused, eesmärgid. Imelik, et sellist asja endiselt seletama peab. Aga ei mõista hukka neid, kes võtavadki mehe endale diivanikaunistuseks ja plekivad hoopis tema elu kinni. Tihti need suhted lihtsalt ei kesta, sest naised pole niimoodi õnnelikud.“