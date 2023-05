Rootsi kirjanik kehastub Sylvia Plathi „avatariks“

Cullhed on tunnistanud, et kirjutaski alguses memuaari enda elust noorte laste emana. Tema abikaasa on kirjanik nagu ka Plathi abikaasa Ted Hughes. Ent Cullhed tõdes, et hoiab end väga tagasi, ja leidis, et saab Sylvia taha justkui peitu minna, kasutada Plathi enda „avatarina“.