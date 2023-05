Islandi kunstistaari näitus Tallinnas: korralik tripp psühhedeelikume võtmata

Räägime sellest, kas Hrafnhildur on sama inimene, kes kolis kunagi megapolisesse, või on need 30 aastat teda muutnud. „Ikka täitsa sama. Noh, paar trikki olen juurde õppinud. Aga tunnen end endiselt sama värskena ja üllatusteks valmina. Ma võtan ennast ja enda kunsti küll tõsiselt, kuid mitte maniakaalselt tõsiselt, saad aru küll. Peab olema võimeline asju ka läbi huumori nägema.“

„Ma olen alati tahtnud olla seal, kus asju toimub,“ seletab Shoplifter, miks ta kolis aastal 1994 New Yorki. Laansooga sõbrunemist aastaid hiljem samas linnas kommenteerib ta kui midagi väga loomulikkiu. „Mul on tunne, et meil, islandlastel ja teil, eestlastel on midagi väga sarnast. Hakkasime kohe hästi läbi saama. Ma täpselt ei mäletagi, kuidas me kohtusime. Aga jah, oleme päris mitu korda rääkinud, et võiks midagi koos teha. Ja kui nägin Kai ruume, olin neist kohe võlutud, see kõrge lagi annab mulle nii palju võimalusi. Arhitektuur ja ruum on minu jaoks väga olulised. Nii et ei võtnud sekunditki, et otsustada see näitus Eestis ära teha.“

„Muidugi tahavad kõik neid katsuda!“ ütleb Shopi, kui uurin, kas mõnele teosele võib pai teha. „Lapsed muidugi on eriti hullud. Äkki peaks viima ühe väiksema karvatuti kassasse? Et see olekski katsumiseks ja saalis jääks midagi peale avamist ka alles?“ arutleb ta kiirelt iseenda ja ümbritsevatega ning puhkeb naerma. Jõuame koos järeldusele, et tema tööde katsumist võiks võrrelda mammuti näppimisega loodusmuuseumis. Et siiski ei tasu kohe kätega kallale minna. Ja tõepoolest, sünteetiliste juuste tekstuur meenutab veidi mammuti kasukat, kes pidi kuskil tundra sügavkülmunud mullas pikalt ootama, et saaks taas elavate kirja.

Shoplifter ütleb, et läbi huumori sai ta ka näiteks oma kunstnikunime. Ta oli kuskil näituseavamisel ja tutvus mingi tegelasega, kes üritas tema nime korrata ja ütles, et „meeldiv tutvuda, Shoplifter“ (ingl k „poevaras“). Selle asemel, et põdeda, tegi kunstnik nime enda omaks. „Ja siis mingi hetk läks see kunstist edasi ka: mu sõbrad hakkasid mind Shopiks kutsuma. See alter ego oli väga kasulik näiteks siis, kui tegin performance-kunsti.“

Shoplifter pole ühegi galeriiga raudbetoonist lepinguga seotud. Talle meeldib rohkem ise tegutseda. Sotsiaalmeedia on tema silmis kunstnike elu palju lihtsamaks muutnud, sest oma tööd saab kergemini nähtavaks teha. Samas oli tema puhul oluline verstapost ka New Yorki kolimine, mis andis võimaluse olla osa sealsest kunstiskeenest. „Ma ei teeks seda, mida praegu teen, ja nii, nagu seda praegu teen, selle kolimisega kaasnenud mõjudeta.“

Kunstimaailma näeb Arnardóttir omamoodi mänguna. „See on teater ja meie oleme mängijad. Ja peaosas on kunst, mitte kunstnik. Mõnikord oleme lihtsalt niisama kõrvalseisjad, et „ah, no see keegi tegi seda värki siin“. Imago saab mõnikord seetõttu väga oluliseks osaks kunstniku tööst.“

Intuitsioon on talle oluline. Mingil hetkel sai Arnardóttir aru, et on maksimalist, kuigi Skandinaavia kunstnikelt eeldatakse justkui midagi muud. Praegu tegutseb kunstnik nii, et lihtsalt järgib seda, mis suunas töö viib – seda õnnetunnet, mis tuleb peale siis, kui ta töötab oma stuudios. „Lihtsalt otsustasin, et kui see mind liigutab – need värvid, huumor, tekstuurid –, siis ilmselt meeldib see veel kellelegi. Ega ma nii unikaalne ka ei ole ehk siis on veel inimesi, kes naudivad just selliseid töid. Oma roll selles, miks just seda teed läksin, on kindlasti värvide teraapilises mõjus.“

„Tundsin, et tänu vanaema patsile sain justkui ajas reisida, hoidsin käes tema noorust.“