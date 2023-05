Lastehaigla töötajad šokis. „Te ei kujuta ette, mida oleme viimased kuud pidanud läbi elama“

On 30. detsember, 2022. aasta viimane tööpäev. Tallinna Lastehaiglas ei valmistuta aga aastavahetuseks, vaid toimub ootamatu vallandamine. Eesti Ekspressi toimetusse – mis samal ajal tegeleb lastehaigla EMO ülekoormatuse artikliga – tulevad esimesed viited, et on kahtlus: lastehaiglas on toime pandud kelmus.