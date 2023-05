POLIITIKARADAR | Abieluvõrdsus lahutas Keskerakonna mööda kahe võimaliku esimehe leere pidi kaheks

Esimesed väga põhimõttelised eelnõud riigikogu suures saalis näitavad nüüd, mida kujutavad endast erakondade fraktsioonide uued koosseisud. Seni pole olnud põhjust näha, kui ühtne on koalitsioon, küll aga saime sel nädalal natuke aimu, milline on olukord Keskerakonnas ja EKREs. Isamaa, vastupidi, püüab just näidata, et pole see seltskond nii ühtne midagi. Selleks on nüüd juhivõtlusse lisandunud ka kolmas nimi, täpselt nii nagu kahtlustasin eelmises Poliitikaradaris.