Kunstiteadlane Jaak Kangilaski ei suutnud elu kiusatustele vastu panna

Kohtumisest Juhan Tuldavaga möödus 28 aastat, kui ootamatult selgus, et ta pole ainuke professor-spioon, kellega elu mind on kokku viinud. Kauaaegne EKA professor Jaak Kangilaski tunnistas oma raamatus „Minu elud“ üles, et oli aastakümneid olnud idanaabri sõjaväeluure GRU teenistuses.