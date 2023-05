Piirideta tabletid. Kuidas sõja algul viisid vabatahtlikud Ukrainasse aborditablette salakaubana läbi Poola

1. osa. Ettevalmistused

Vicki , ametilt arst, elab Saksamaal, tal on sugulased Ukrainas. Niipea kui algas venelaste sissetung, hakkas ta abistama vabatahtlikke humanitaarabi kogumisel ukrainlastele. Sõja esimestel päevadel tuli Vicki lattu, mis oli asutatud suletud ööklubisse. Asju sorteerides märkas ta nurgas ravimipakke. Selgus, et enamikul vabatahtlikel polnud aimugi, mis preparaadid need olid ja milleks ette nähtud. „Ma vaatasin tablette läbi kaheksa tundi, ja keegi ütles: „Homme me sõidame autokolonniga Poola-Ukraina piirile, oleks väga hea, kui koos meiega tuleks arst,“ meenutab Vicki.

Nagu Vicki märgib, sissetungi esimesel nädalal rääkisid rahvusvahelised organisatsioonid, et alles hindavad situatsiooni. „Siis ma sain aru, et me pole mingid segajad, vaid probleemi lahendus.“ Veetnud piiril mitu nädalat, tundis Vicki, et tema jõud on otsas. Kõigele lisaks haigestus ta COVIDisse.