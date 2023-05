Kuidas müüa 100-aastast talumaja?

On tavapärane, et kinnisvarale ostja leidmisel tabab müüjat suure raha ootuses teatud joovastus, mis hajutab hoolsust müügilepingu lõplikul vormistamisel. Advokaatide laual olevate õigusvaidluste põhjal tuleb järeldada, et üldjuhul piirduvad müüjad kinnisvaratehingu sõlmimisel notari teenusega, uskudes, et see tagab automaatselt terve lepingu õiguskindluse. Paraku see nii ei ole. Ka maakleri ülesanne pole müüjat müügilepingu sisu osas juriidiliselt nõustada. Müügilepingu sisu on kordades olulisem kui maakleriga sõlmitud leping ja sellele järgnev müügiprotsess. Tasub mõelda, et selliseid tehinguid teeme elu jooksul harva, need on enamasti suure rahalise väärtusega ja tehingu negatiivsed tagajärjed võivad tabada hiljem ka pärijaid. Nagu eelviidatud õigusvaidluses muuhulgas juhtuski.

Kõnealuse kohtulahendi kohaselt tuleb vastavas õigusvaidluses kindlaks teha, kas ja millistes ca 100-aastase talumaja kvaliteeditingimustes (eritingimustes) müügilepingu pooled kokku leppisid. Vastava kokkuleppe puudumise korral tuleb aga tuvastada, kas talumaja vastas selle kasutusotstarbele ja oli vähemalt keskmise kvaliteediga. Kuna müügilepingust ei nähtu, et pooled leppisid kokku selles, millises seisukorras, st millise kvaliteediga on müüdaval kinnisasjal paikneva talumaja vundament ja palktarind, ega selles, et talumaja konstruktsioonidel on eritunnused või puudused, pidi see vastama sarnaste elamute tavapärasele kvaliteedile. Riigikohus täpsustab, et sellise ca 100-aasta vanuse ehitise puhul on keeruline määrata ühtset kvaliteedikriteeriumi. Kohtutel tuleb iga kord välja selgitada, millised on mõistlikud ootused vaidlusalusele esemele.