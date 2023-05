Eestlased kahe ookeani vahel: „Panama kohalikud võivad olla üliabivalmid, aga ka tõelised kaabakad“

Kanali läbimisel on üks kohustuslikke protseduure paadi mõõdistamine ja kontroll. Selleks tuli meie pardale mõõtja: korrektne keskealine meesametnik paberite, kaustikute, raadiosaatja ja helkurvestiga. Kuna Serenada oli eelmise omanikuga kanali läbinud ja seetõttu on meil juba olemas „Ship identification number“, siis täpsustati vaid meie konkreetseid soove ja muutusi paadi juures. See omakorda tähendas, et aega jäi justkui üle ja suurem osa mõõtja esitatud küsimustest olid suunatud meie naissoost madrusele, kellel juuksed plaatinablondid. Ilmselt kõige heledamad, mida kohalikud üldse näinud. „Are you a movie star?“, „You look like Dolly“, „Would you like to come to dance with me?“, „Come sit next to me!“ Ehk rohkem „mõõdistati“ madrust kui paati!