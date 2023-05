Liisa Saaremäel ja Florian Wahl koos kontsert-etenduses: justkui pooljuhuslikult kohtunud loovisikute „lavaline häng“

„SCREAM BOX“ on kontsert-lavastus, milles viimaselt Eesti muusikaauhindade galalt parima alternatiivmuusiku auhinna koju viinud Florian Wahl – kelle alias’ed on ka Kurt Cocain ning Mister Metamorfoos – kohtub oma andunud fänni Liisa Saaremäeliga. Sissejuhatuseks peab kahjuks tõdema, et Liisa Saaremäeli fänlus on mõjunud „rikka mehe Marco Tasaseks“ või ka „uueks Onu Bellaks“ nimetatud staari karismale nagu sordiin mõjub trompetile.