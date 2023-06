Riigikogu on istungitevabal nädalal, aga hoogsad ettevalmistused järgmisteks nädalateks käivad. Enne jaani on vaja valitsusel palju olulisi asju purki ajada. Opositsioon samas valmistub esitama tuhandeid muudatusi maksueelnõudele. Riigikohus valmistub arutama, mida otsustada opositsiooni kaebuse peale, et koalitsioon on neist üle rullinud. Ning justiitsministeerium liigub hoogsalt kahe olulise teemaga – vaenukõne reguleerimise ja vilepuhujate kaitsega.