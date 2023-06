INTERVJUU | Eesti Energia juht Andrus Durejko: endalegi üllatuseks olen juba põrkunud paljude põhimõtteliste konfliktidega

Et vastne juht proovile panna, laseme tal esialgu joonistada jadaühenduse koos lülitiga. See katse teda rivist välja ei vii. Ta täidab ülesande mängleva kergusega. Elektriga on Durejko lapsest saati sina peal olnud. Tema isa töötas Elektrilevi jaotusvõrgus ja ka ta ise on lisaks tippjuhi ametile elektrik.