Obstruktsioon Riigikogus: rahvasaadik üritas vastaseid seljatada 11- tunnise sõnavõtuga

Pärastlõunal alanud Riigikogu koosolek muutus peagi tüütuks janditamiseks ning see ärritas paljusid saadikuid. „Oleme umbes 3 ja pool tundi seda janti ja teatrit, mis siin tehtud, pealt vaadanud. Kui tahate tõsiselt, kui mehed, asju ajada, siis peate teadma, et praegu on kaalupeal riigi huvid,“ kutsus tööerakondlane Oskar Kask obstruktsiooni lõpetama. Aga ei midagi. Jant saalis kogus hoopis tuure.