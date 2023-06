EKSPRESSI PODCAST | Eesti Zelenskõi? Kaja Kallase käik Ukrainasse pani mõtlema, kas temast võib saada sõjaaja riigijuht

Ekspress küsis Kallaselt, millal ta esimest korda päriselt tundis, et võimalik Venemaa kallaletung Eestile on mitte lihtsalt teoreetiline võimalus, vaid tegelik perspektiiv. „2014. aastal oli tõeline hirm, ma mäletan seda. Et kuidas on see võimalik. Kuidas on see võimalik. Ja kas nad tõesti pääsevad sellega? See on minu meelest absurdne,“ leidis peaminister.