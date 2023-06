Tartus on valgus tunneli lõpus!

Tuksam ütleb, et esiteks oli soov luua sujuvad ühendused ja teiseks eriline ruumikogemus: „Tunnelid on oma ehitusloogikast tulenevalt kandilised betoonkastid. Meie soov oli katta tunnel ühtse pinnaga, muuta see maastikuvormiks, et kaotada tunneli tunne. Esialgne mõte oli võimendada seda mittetunnelisust puitsindlitega, mis hiljem küll asendusid klinkertellistega, aga sindli tunnetus säilis.“