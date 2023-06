PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | „Mul on ärevushood, sundmõtted, ATH“ Karl Killing räägib, et mehed ei oska oma tundeid väljendada

Järgmine samm Killingu karjääriredelil on koostöö Soome ühe kuulsaima artisti Isac Elliotiga. „Oleme Isacuga eelkõige sõbrad ja mõttekaaslased.“ Kuidas nende koosloome täpselt välja näeb ja milline on Isac päriselus, kuuleb podcast’is.

Karl on muusikakarjäärile lapsest saati pühendunud ja unistanud Torontos muusikat teha. „Armastan R&B-d ja soul’i. Tahan terved areenid oma kontsertidega välja müüa. Kavatsen veel kümme aastat hambad ristis karjääri nimel pingutada.“

Suur himu edu suunal on ta aga mitmel korral viinud pahuksisse iseendaga. „Mul on ärevushood, sundmõtted, ATH. Olen õppinud tänu arstidele kriisiolukordades käituma.“

Sotsiaalne ärevus on teda saatnud juba poistebändi ajast, kui teismelised tüdrukud teda jälitasid. „Vahepeal oli kesklinnas ja Viru keskuses jõhker käia. Tüdrukud jooksid järele, teadsid mu päevaplaani, uurisid välja koduaadressi. Saatsid Instagramis pidevalt sõnumeid.“

Karl näeb oma parimate sõprade pealt, et mehed ei oska oma tundeid väljendada, sest seda pole neile kunagi õpetatud. „Kõik arvavad, et sa oled nõrk, kui sa avad ennast. Aga tegelikult on vastupidi. Minu isiksusele annab väga palju juurde, et ma oskan ja julgen tunnetest rääkida.“

Miks usub Karl vaatamata noorele eale püsisuhtesse, aga miks noored seda sageli ei väärtusta? Miks läks Beyond Beyond lahku? Kuidas TikTok mõjutab muusikatööstust? Kes on groupie? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse „Rööprähklejate" podcast'is.