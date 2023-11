EKSPRESSI ARHIIVIST | Kissinger. Mees, kes andis nime tervele ajastule

Äsja saja-aastaseks saanud USA kunagine riigisekretär ning kahe presidendi rahvusliku julgeoleku nõunik Henry Kissinger sai eesti ajakirjanduses juubeli puhul tublisti kiita. Tegemist on mehega, keda peetakse 20. sajandi teise poole rahvusvahelise elu olulisimaks mõjutajaks ja kelle nõuandeid, täiesti hämmastaval kombel, on hoolsasti tähele pandud ka 21. sajandil. Näiteks on tema arvamused Ukraina küsimuses tekitanud ikka ja jälle rahvusvahelist furoori. Ka president Volodõmõr Zelenskõi on pidanud vajalikuks neile reageerida.