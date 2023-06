Naispahalases pole feminiinsust ollagi: päevavalgele tuuakse naise kõige nurjatumad ihad

Teose peategelane Dorothy Daniels on võluv ja intelligentne hedonist, kelle armastus toidu ja seksi vastu ei tunne piire. Ta teab, et tema isud ei ole ühiskonna silmis vastuvõetavad, aga see teda ei morjenda. Miks mitte nautida kuuma seksi ja maiustada hiljem värske inimmaksapasteediga? Töö hinnatud restoranikriitikuna ja luksuslik elustiil, kuhu kuulub hunnitult palju head sööki ja rikkaid mehi, tekitab temas tunde, et ta on kuulikindel.