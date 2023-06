INTERVJUU | Eesti Energia juht Andrus Durejko: nägime, mis juhtus, kui oli energiadefitsiit – ega siis keegi appi ei tule

Eks see oli keeruline. Minu kõhkluste üks punkt oligi see, et olen endale lubanud: ma ei astu kunagi parteisse. Teine asi on riigi omanduses olev ettevõtte. Värbamisfirma ütles, et kõik on hästi – meil on uus juhatus ja uus nõukogu, riigiga on asjad kõik selged.