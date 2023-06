POLIITIKARADAR | Kuigi on huvitav näha, kui palju hääli Ernits saab, siis pole varianti, et EKRE esimeheks valitaks keegi teine peale Martin Helme

Riigikogu ootab kiire aeg. Terve ports valitsusele olulisi eelnõusid tuleb koalitsioonisaadikutel parlamendist läbi kihutada. Mõned neist on käinud ära esimese, mõned juba ka teise lugemise. Kaugemale mitmed neist ka ei jõua, sest valitsus otsustas sisuda need usaldushääletusega. Oodata on ka täiendavaid istungeid enne kui riigikogu saab suvepuhkusele, mida neil ametlikult üldse ei olegi. Muul juhul ei saa koalitsioon endale seatud tähtaegadeks eelnõusid seadusteks.