Transnaine Emma: hea, et Eestis on sooline üleminek pikk protsess. Nii teevad seda vaid need, kel päriselt vaja

LÕPUKS ISE: End eluaeg naisena tundnud Emma riietas end Valgevenes ja Venemaal elades siiski meheks. Ta ütleb, et kui ta oleks „ebasobiv“ välja näinud, oleks ta kõikidest võimalustest ilma jäänud. Nüüd on ta teinud soolise ülemineku ja inimesed suhtuvad temasse lõpuks kui naisesse.

Tegelikult ei ole elu transsoolisena nii hull, nagu see tundub, ütleb Emma noortele, kel on kahtlus, et nemadki võivad transsoolised olla. „Saab elada täiesti normaalset elu normaalsete sõprade ja normaalse töökohaga.“