EKSPRESSI PODCAST | Rahapesija: tegin narkoärikatega koostööd ja võin nad üles anda. Prokuratuur teda jutule ei võta

Umbes samal ajal toimus esimene mastaapsem krüptoplahvatus ning lätlane sattus vastavatesse ringkondadesse. Mis siit edasi sai? Sõltub sellest, keda uskuda. Eesti prokuratuur ja Harju maakohus ütlevad, et Birins on suure haardega narkoärikas. Mees ise ütleb, et ta ei tegelenud ise narkoäriga, kuigi uimastitega kaubitsejate raha pesemise on ta üles tunnistanud.