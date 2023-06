Põhikooli lõpetajad kannavad 4000-euroseid kleite. „Jälgime hoolega, et ühte kooli kaht samasugust kleiti ei müüks!“

KLEIT ROHKEM KUI KAKS KESKMIST PALKA: Mõni põhikooli või gümnaasiumi lõpetaja käib lõpukleidi eest välja lausa 3950 eurot. Just nii palju maksab see erkroosa Liina Steini kleit, mis on tema enda sõnul tema kõige ägedam lõpukleiditöö.

FOTO: Ekaterina Aseeva / Liina Stein