Professor David Nutt: uimastite illegaalsus on mineviku teema. Oluline, et inimesed ei teeks endale viga

Kogu maailmas on murranguline aeg uimastitesse suhtumises. 1. juulist võivad Austraalia mandril meedikud kaaluda psühhedeelikume ravimina. Käesoleva aasta jooksul on plaanis seadustada Saksamaal kanep .

Saksamaa motiiv on kaitsta noori, suretades välja musta turu ja võimaldades tarbida kontrollitud kraami. Austraalia suund – lubada psühhedeelikume nagu psilotsübiin ja MDMA ravimina – ei tähenda, et need jõuavad kohvikutesse, vaid saaksid aidata inimesi, kes on sõna otseses mõttes surmasuus. Austraalia on esimene riik maailmas, kes sellise sammu astus.