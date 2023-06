Otse kannatusse vaatav kunstnik Angela Maasalu: „Kui ma ärevusest lõplikult lahti laseks, siis ei jääks minust mitte midagi alles“

Kui me Angela Maasaluga (sündinud 1990) ühel hommikul telefonis räägime, haigutab ta korduvalt, kuigi on juba laksinud sisse kohutavalt palju kohvi. Tänane psühhoanalüütiku seanss algas äärmiselt vara. Maasalu kolas läbi poolunise Londoni, kus ta peaaegu kümme aastat on elanud. Jõudis juba ammu tuttava ukse taha, lasi uksekella ja läks rääkis, mida oli vaja rääkida. Nii teeb ta kaks korda nädalas, katkestades hommikuse psühhoanalüüsi nimel – mis on parem kui õhtune, sest siis saab värske peaga rääkida „struktuursetest asjadest“ – isegi oma une, mis talle on oluline juba lapsest saati.