Kunstnike liidu kevadnäitus on midagi kaugelt enamat kui hunnik maale ja paar vaipa

Publikurohkusega on kunstnike liidu kevadised ülevaatenäitused samas hiilanud alati. „Mis toimub?“, „Kes millega maha on saanud?“, „Ah et ta teeb nüüd sellist värki... Väga äge!“, „Issand, ma arvasin, et ta on surnud (ära kellelegi ütle, palun)“, „See uus tegelane on ju päris huvitav...“, „Ma olen kõike seda juba näitustel näinud… igaaaav!“. Sedasorti lausekeste veeretamise võimalus mätsib kunstirahva hiliskevadeti ikkagi teatavaks massiks kokku. Sestap on eriti tore tunda, et käesoleva kevadnäituse publik on kunstimaailmale omastest „siseringi sahmerdajatest“ kõvasti mitmehäälsem. Loomulikult on seetõttu ka põnev jälgida, kuidas Kunstihoone tiim näituseterviku laienenud publikuväljale välja laob.