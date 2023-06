VABAFLOW | An-Marlen jahmatavast muutusest: see tuli mulle endale ka suhteliselt suure üllatusena

„Kunagi mulle meeldis täiega garage, sest Viper (An-Marleni esimesi produtsente Leedust - toim) kuulas garage'i,“ selgitab ta. „Ja kui hakkasin eestikeelset mussi tegema, siis ma iseenda peas tõlgendasin ka seda nii, et see on „pop minuliku tvistiga.“ Aga pop pole tingimata see muusika, mis mind ennast sada protsenti kõnetab.